Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 26,64 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 26,64 EUR. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,64 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 780 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,850 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Kontron.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

