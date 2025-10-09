Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 26,98 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 26,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 27,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,06 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 18.405 Aktien.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 6,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 43,85 Prozent sinken.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,850 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

