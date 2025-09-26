DAX23.751 +0,1%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.282 +0,1%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1734 +0,4%Öl68,17 -2,3%Gold3.827 +1,7%
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag gesucht

29.09.25 16:11 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 27,44 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 27,52 EUR. Bei 27,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 52.545 Kontron-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 5,69 Prozent zulegen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 81,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,850 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
