Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 27,22 EUR abwärts.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 27,22 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 27,22 EUR. Mit einem Wert von 27,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.921 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 79,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,850 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

