Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 27,50 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,50 EUR. Zuletzt wechselten 31.105 Kontron-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,850 EUR belaufen. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 423,83 Mio. EUR gelegen.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Kontron-Aktie profitiert von Analystenlob

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen