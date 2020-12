VW-Elektrovorstand Ulbrich offenbar vor dem Absprung

Er sei auf dem Absprung von seinem Posten als Vorstand für das Ressort E-Mobilität der Kernmarke VW , berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Das Unternehmen wollte die Informationen auf Anfrage nicht kommentieren.

Seit fast drei Jahren ist Ulbrich im Markenvorstand verantwortlich für den Bereich Elektromobilität. Unter seiner Leitung hatte VW die anfänglichen Software-Probleme beim neuen Elektroauto ID3 noch einigermaßen rechtzeitig in den Griff bekommen. Trotz dieser Leistung sei er auf dem Absprung, so das Handelsblatt. Das Sonderressort E-Mobilität im VW-Markenvorstand soll aufgelöst und in den regulären Produktionsbereich integriert werden.

