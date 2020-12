Amazon gibt App-Entwicklern Zugang zu Apple-Universum

Amazon will mit seiner Cloud-Sparte AWS den App-Entwicklern Zugang zu Apple -Computern geben. Dort sollen die Softwareentwickler ihre Anwendungen programmieren und testen können, ohne dass sie selbst Apple-Geräte dafür kaufen müssen.

Apple will mit der Amazon-Kooperation mehr Entwickler für sich gewinnen. Eine große Auswahl an Anwendungen ist wichtig für die Attraktivität der Geräte, zudem wird Apple beim Verkauf über Lizenzgebühren an den Umsätzen der Softwareentwickler beteiligt.

