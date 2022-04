Continental-Aktie hält sich dennoch im Plus: Continental schockt mit Gewinnwarnung - Gewinneinbruch im ersten Quartal

Die bereinigte EBIT-Marge sieht der DAX -Konzern 2022 laut Mitteilung nur noch bei rund 4,7 bis 5,7 Prozent. Bisher waren rund 5,5 bis 6,5 Prozent erwartet worden. "Die negativen Auswirkungen der Kostensteigerungen für wichtige Zulieferungen, insbesondere für ölbasierte Rohstoffe sowie im Energiebereich und der Logistik für Tires und ContiTech, verstärken sich erheblich", so Conti . Zudem wird nun mit einem geringen Zuwachs bei der globalen Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen erwartet als bisher.

Der Konzernumsatz wird den weiteren Angaben zufolge 2022 bei rund 38,3 Milliarden bis 40,1 Milliarden Euro erwartet. Hier hatte Conti bisher rund 38 Milliarden bis 40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Vergangenes Jahr hatte Conti einen Umsatz von 33,765 Milliarden Euro erzielt, die bereinigte Marge lag bei 5,6 Prozent.

Continental im 1. Quartal mit Gewinneinbruch trotz Umsatzplus

Der Autozulieferer Continental hat im ersten Quartal wegen gestiegener Kosten trotz höherer Umsätze deutlich weniger verdient. Der Umsatz kletterte den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge auf 9,3 Milliarden von 8,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen bereinigte Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,3 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge sank dagegen spürbar auf 4,7 Prozent von 8,5 Prozent.

Deutlichen Gegenwind spürte der DAX-Konzern aus Hannover im traditionellen Autogeschäft: Im Unternehmensbereich Automotive fiel operativ ein Verlust an - die bereinigte EBIT-Marge lag bei minus 3,9 nach plus 2,4 Prozent im Vorjahr. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen sank der Umsatz um 1,2 Prozent.

Im margenstarken Bereich Tires stieg die bereinigte Rendite dagegen leicht auf 17,1 von 16,6 Prozent, was aber auch auf einen Sondereffekt zurückzuführen ist.

Die ausführlichen Quartalszahlen will Conti wie geplant am 11. Mai veröffentlichen.

Continental steigen - Ausblick zuversichtlicher als befürchtet

Continental-Aktien haben sich am Donnerstagvormittag trotz einer gesenkten Margenprognose mit einem Plus von zuletzt etwas mehr als vier Prozent auf 69,18 Euro unter die Dax-Favoriten geschoben. Der Autozulieferer und Reifenhersteller reduzierte zwar das Ziel für die angepeilte Marge im laufenden Jahr. Doch das überraschte die Anleger wegen der Lieferengpässe und des Krieges in der Ukraine nicht.

Zudem wurde die Umsatzprognose sogar leicht erhöht. Continental rechnet nun mit einem Konzernumsatz von rund 38,3 bis 40,1 Milliarden Euro, nach bislang rund 38 bis 40 Milliarden Euro. Die Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll rund 4,7 bis 5,7 Prozent erreichen. Bislang hatte die Unternehmensspitze rund 5,5 bis 6,5 Prozent im Plan stehen.

Analysten sich zuletzt im Schnitt laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg auf einen pessimistischeren Ausblick eingestellt. So liegt die mittlere Umsatzschätzung aktuell bei gut 37 Milliarden Euro bei einer operativen Gewinnmarge von rund 5,4 Prozent.

