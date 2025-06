Investition vergrößert: Insider greift bei BMW-Anteilen zu

Eigengeschäft von Führungskraft

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 02.06.2025 wurde die Transaktion bekannt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 30.05.2025 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 2.780 Aktien zu einem Kurs von je 78,60 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR nach. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 6.466 BMW-Aktien. Insgesamt ist BMW aktuell 46,27 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 560.571.776 Aktien frei am Markt gehandelt.

