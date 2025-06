So bewegt ein Insider die BMW-Aktie

Insider Portfolio

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 30.05.2025 bei BMW verzeichnet. Am 02.06.2025 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. 2.780 BMW-Aktien für jeweils 78,60 EUR kaufte am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Papier von BMW legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 6.466 Stück. Die Aktien von BMW sind unterdessen 46,27 Mrd. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 560.571.776 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 30.05.2025 erfasst. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 2.780 BMW-Papiere zu jeweils 78,60 EUR.

