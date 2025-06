BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Depotänderung

Directors' Dealings brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

Am 30.05.2025 konnte bei BMW ein Insidertrade ausgemacht werden. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.06.2025 ein. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 30.05.2025 sein Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erstand 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,40 Prozent im Plus bei 78,62 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Im Handelsverlauf wurden 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 46,27 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 560.571.776 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan führte zuvor am 30.05.2025 das letzte Eigengeschäft durch. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR.

Redaktion finanzen.net