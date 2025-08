The Kraft Heinz Company Aktie News: S&P 500 Aktie The Kraft Heinz Company am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von The Kraft Heinz Company gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 26,83 USD.

Die The Kraft Heinz Company-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 26,83 USD ab. In der Spitze fiel die The Kraft Heinz Company-Aktie bis auf 26,69 USD. Bei 27,22 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 461.015 The Kraft Heinz Company-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,52 USD erreichte der Titel am 06.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,44 USD am 28.06.2025. Der aktuelle Kurs der The Kraft Heinz Company-Aktie ist somit 5,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an The Kraft Heinz Company-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,60 USD.

Am 30.07.2025 hat The Kraft Heinz Company die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Kraft Heinz Company 0,08 USD je Aktie generiert. The Kraft Heinz Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass The Kraft Heinz Company ein EPS in Höhe von 2,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

