DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.499 -0,1%Euro1,1761 -0,1%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch? Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kretschmer für Abweichungen von Koalitionsvertrag im Bund

28.12.25 17:29 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich hinter die Äußerungen von Kanzleramtschef Thorsten Frei (beide CDU) zu einem Abweichen vom Koalitionsvertrag von CDU und SPD im Bund gestellt. Frei spreche eine Selbstverständlichkeit aus, sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Veränderungen um uns herum vollziehen sich in rasender Geschwindigkeit. Der aktuelle Koalitionsvertrag konnte gar nicht alle Eventualitäten berücksichtigen."

Wer­bung

Kretschmer sieht demnach wirtschaftliches Wachstum als Priorität. Die Produktionskosten müssten sinken und die Produktivität steigen, sagte er. "Ein Sozialstaat funktioniert nur mit wirtschaftlichem Wachstum."

Frei: "Flexibler handeln"

Frei hatte angesichts der schwierigen Wirtschaftslage dafür geworben, sich nicht eng an den Koalitionsvertrag zu halten. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte der Kanzleramtschef auf die Frage, ob Schwarz-Rot den Vertrag nicht neu schreiben müsste, einige Rahmenbedingungen habe die Koalition bereits auf den Weg gebracht.

Die Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP habe an ihrem Koalitionsvertrag trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine "stoisch festgehalten", sagte Frei und mahnte: "Wir sollten daraus lernen und flexibler handeln. Möglicherweise heißt das auch, bei der schwierigen Wirtschaftslage verstärkt gegenzusteuern."/jbl/DP/he