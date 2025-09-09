DAX23.647 -0,3%ESt505.367 ±-0,0%Top 10 Crypto15,96 +3,8%Dow45.679 -0,1%Nas21.978 +0,5%Bitcoin97.321 +2,1%Euro1,1725 +0,1%Öl67,04 +0,8%Gold3.654 +0,8%
Krypto-Treasuries

Rally ohne Halt: CaliberCos-Aktie und Chainlink legen nach Treasury-News weiter kräftig zu

10.09.25 15:31 Uhr
CaliberCos weiter im Fokus: Der erste Chainlink-Kauf lässt die Aktie und den Coin deutlich steigen - und ein Halt der Rally ist noch nicht in Sicht.

CaliberCos weiter im Fokus: Der erste Chainlink-Kauf lässt die Aktie und den Coin deutlich steigen - und ein Halt der Rally ist noch nicht in Sicht.

Werte in diesem Artikel
• Caliber-Aktie nach Chainlink-Kauf weiter im Rallymodus
• Auch Chainlink profitiert
• Erstes NASDAQ-Unternehmen mit LINK-Treasuries

CaliberCos kauft Chainlink

CaliberCos, eine Plattform für Immobilien- und digitales Asset-Management, hat den ersten Kauf von Chainlink-Token (LINK) im Rahmen seiner neuen Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie abgeschlossen. Finanziert werden die geplanten Käufe laut der entsprechenden Pressemitteilung über bestehende Kreditlinien, Barreserven und aktienbasierte Wertpapiere.

Caliber ist damit das erste börsennotierte NASDAQ-Unternehmen, das öffentlich eine Treasury-Strategie mit Fokus auf Chainlink bekannt gibt.

CaliberCos-Aktie gewinnt mehr als 300 Prozent

Für die Papiere von Caliber ging es im gestrigen NASDAQ-Handel aufwärts bis in schwindelerregende Höhen. Letztendlich stieg das Papier um 323,72 Prozent auf 9,11 US-Dollar. Und auch im Mittwochshandel geht es weiter nach oben: Zuletzt gewann das Papier 5,60 Prozent auf 9,62 US-Dollar.

Und auch der Chainlink-Kurs wird von den jüngsten Nachrichten Angetrieben. Zeitweise geht es hier um 127,32 Prozent aufwärts auf 23,74 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

