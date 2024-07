Kunden kaufen verstärkt

Danone hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr bekräftigt.

Der französische Lebensmittelkonzern erhöht seine Preise nicht mehr so schnell, so dass Endkunden wieder mehr von seinen Markenprodukten kaufen, die von Activia-Joghurt bis zu Evian-Mineralwasser reichen. Danone erklärte, das flächenbereinigte Umsatzwachstum sei zuletzt in erster Linie auf das Absatzvolumen und nicht auf Preiserhöhungen zurückzuführen.

Nachdem Lebensmittelkonzerne geraume Zeit ihre Preise fortgesetzt erhöht hatten, um den inflationsbedingten Kostenanstieg zu decken, versuchen sie nun mit einer Lockerung bei der Preisgestaltung wieder Kunden zurückzugewinnen.

Danone hob die Preise im vergangenen Jahr um durchschnittlich 7,4 Prozent an, kündigte aber zu Jahresbeginn an, Preise nicht mehr auf breiter Basis, sondern selektiv anzuheben und so auf ein mengengesteuertes Wachstum umzusteuern.

Im zweiten Quartal erhöhte Danone die Preise um 1 Prozent und damit weniger stark als die von den Analysten erwarteten 1,5 Prozent. In den ersten sechs Monaten erhöhte Danone die Preise um 2 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie Nestle.

Im EURONEXT-Handel notieren die Anteilsscheine von Danone zeitweise um 3,84 Prozent höher bei 61,10 Euro.

PARIS (Dow Jones)