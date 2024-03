Kurs auf Erholung?

Zwei positive Nachrichten geben der Tesla-Aktie am heutigen Handelstag Auftrieb.

• Tesla in Gespräch über neuen Produktionsstandort in Italien

• Musk kündigt FSD-Probemonat für Tesla-Fahrer an

• Tesla-Aktie höher

Tesla in Verhandlung mit italienischer Regierung

Einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore" nach befindet sich das italienische Industrieministerium in Gesprächen mit dem US-amerikanischen Autobauer über eine Produktion von Elektro-Nutzfahrzeugen in Italien. Einigen Quellen aus der Branche zufolge habe das Ministerium für Unternehmen und Produktion (Mimit) in den vergangenen Wochen den Dialog mit einem möglichen neuen Automobilhersteller vertieft. Dabei soll es sich um Elon Musks Tesla handeln. Gegenstand der Gespräche sollen eine mögliche Produktion von elektrischen Lastwagen und/oder Transportern gewesen seien - eine Linie, die sich teilweise noch in der Planungsphase befinde.

Bereits vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Italien mit Tesla, aber auch anderen Herstellern, Gespräche über die Produktion von EVs geführt hat, berichtet "Der Aktionär". Sollte ein Deal mit dem Musk-Konzern zustande kommen, könnte das für eine zusätzliche regelmäßige Nachfrage führen und den zuletzt so schwachen Kurs wiederbeleben.

FSD-Probemonat für Tesla-Modelle

Ebenfalls in den Fokus der Anleger gerät Teslas autonomes Fahrsystem namens "Full Self Driving" (FSD). Tesla-CEO Musk twitterte am Montagabend, dass FSD den Kunden als eine kostenlose einmonatige Testversion zur Verfügung gestellt werde. "Alle US-Autos, die FSD-fähig sind, werden diese Woche für eine einmonatige Testversion aktiviert", so Musk.

All US cars that are capable of FSD will be enabled for a one month trial this week March 26, 2024

Die Aufmerksamkeit des Fahrers bleibt jedoch weiterhin zu 100 Prozent erforderlich, um das System zu betreiben. Die Fahrzeuge des Unternehmens sind nämlich noch nicht in der Lage, vollständig autonom zu fahren, wie es bei anderen Fahrzeugen im Massenmarkt der Fall ist, erklärt Barron's. Jedoch aktualisiere dar EV-Hersteller regelmäßig die Software für das FSD und hat kürzlich die Einführung der Version 12 eingeleitet. Das Ziel des Probemonats dürfte nun sein, den Tesla-Fahrern Systemverbesserungen aufzuzeigen.

Außerhalb des kostenlosen Probemonats kann die FSD-Funktion entweder durch einen einmaligen Kaufpreis von 12.000 US-Dollar oder durch eine monatliche Abonnementgebühr von 199 US-Dollar erworben werden.

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie freundlich

Die Anleger nehmen die Nachrichten um den Elektroautohersteller wohlwollend auf. Im NASDAQ-Handel gewinnt die Tesla-Aktie zeitweise 5,28 Prozent auf 181,75 US-Dollar. Aus langfristiger Sicht bleiben die Papiere jedoch angeschlagen. Im bisherigen Jahresverlauf verlor die Tesla-Aktie bereits 30,53 Prozent (Schlusskurs: 25.03.2024).

Dementsprechend nehmen Experten gegenüber den Papieren des Unternehmens eher eine abwartende Haltung ein. Aus 34 durch TipRanks erfassten Analysten-Bewertungen ergibt sich eine Halteempfehlung für die Tesla-Aktie (10x buy, 18x hold, 6x sell). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 207,74 US-Dollar, was einem potenziellen Anstieg von 16,38 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

Redaktion finanzen.net

