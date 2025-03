Kursreaktion der Deutsche Telekom-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Eigengeschäft von Führungskraft

Die Deutsche Telekom-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel

Zu Insidertrades kam es am 26.02.2025 bei Deutsche Telekom. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 28.02.2025 ein. Gopalan, Srinivasan, Vorstand, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 26.02.2025 pessimistisch. Gopalan, Srinivasan reduzierte die eigene Position um 8.141 Aktien zu jeweils 34,10 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,00 Prozent auf 33,77 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 1,80 Prozent im Plus bei 34,81 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im Tagesverlauf 13.227 Stück gehandelt. Die Aktien von Deutsche Telekom sind unterdessen 170,29 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 4.900.430.848 beziffert.

Zuvor meldete Deutsche Telekom, dass Gopalan, Srinivasan am 26.02.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 34,12 EUR verkaufte Gopalan, Srinivasan 11.689 Anteile.

Redaktion finanzen.net