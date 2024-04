Kursrutsch

Die Aktien des Rüstungskonzerns RENK haben am Freitag nach einem verhaltenen Kommentar von Oddo BHF zur Bewertung der Papiere deutlich nachgegeben.

Ihr Kurs fiel via XETRA zuletzt um 8,3 Prozent auf 31,78 Euro. Die seit dem Börsengang stark gestiegene Bewertung der RENK-Aktien sei angesichts ihrer Wachstumserwartungen an den Panzergetriebe-Hersteller nur noch schwer zu rechtfertigen, schrieben die Oddo-Analysten in ihrer Studie. Gleichwohl blicken die zuversichtlich auf die Geschäftsperspektiven.

Die Aktien von RENK sind wie die Papiere von Rheinmetall und HENSOLDT Gewinner des Rüstungsbooms in westlichen Staaten, der von Russlands Krieg gegen die Ukraine und den russischen Verbal-Aggressionen gegen die Nato ausgelöst wurde.

Anfang April hatten die RENK-Aktien ein Rekordhoch von fast 40 Euro erklommen. Das Unternehmen war erst Anfang Februar an die Börse gegangen - zu einem Preis von 15 Euro je Anteilsschein. Der Finanzinvestor Triton will die nicht verkauften restlichen Anteile der ehemaligen Volkswagen-Tochter zunächst behalten. Nach und nach verkaufen Finanzinvestoren dann aber in der Regel ihre Beteiligungen.

FRANKFURT (dpa-AFX)