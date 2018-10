Tesla-Aktie schießt hoch: Shortseller geht long

Aktien in diesem Artikel Tesla 241,96 EUR

Citron Research hat seine Meinung zur Tesla -Aktie geändert - um 180 Grad. Eigentlich war Citron ein bekannter Shortseller. Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, nun long zu sein.

Model 3 der Hoffnungsträger

Allen voran das Model 3, der Tesla für den Massenmarkt, sei verantwortlich für die Kehrtwende. Citron gibt in einer Analyse bekannt, dass der Model 3 ein "erwiesener Hit" sei und viele der ausgegebenen Warnung vor der Aktie nicht nachhaltig belegt seien. Die Medien würden sich auf das exzentrische Verhalten Musks stürzen, anstatt die Zeichen zu sehen, dass Tesla die Autoindustrie nun dominiert, so der Bericht. Im Folgenden belegt Citron diese Annahme mit mehrerer Grafiken zu den Verkäufen von E-Autos in den USA.

Besser long als short

Da das abgelaufene Quartal ein wichtiger Meilenstein für Tesla sei, sehe Citron es für besser an, auf anstatt gegen das Papier zu wetten. Belegen werde sich das den Experten zufolge am morgigen Mittwoch. Dann wird der E-Autopionier nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das dritte Quartal 2018 vorlegen.

An der NASDAQ kam der Citron-Bericht überaus gut an: Im sehr schwachen Gesamtmarkt legt die Tesla-Aktie aktuell über 6 Prozent auf 277 US-Dollar zu.

