Teslas Model 3 wird meistverkauftes E-Auto in Norwegen

Für E-Autohersteller ist Norwegen ein Schlüsselmarkt, denn in keinem anderen Land der Welt sind im Verhältnis zur Bevölkerungszahl so viele Elektroautomobile auf den Straßen unterwegs. Dies liegt daran, dass die Regierung in Oslo Fahrzeuge mit geringer Emissionen großzügig fördert, unter anderem mit Steuerermäßigungen oder niedrigeren Mautgebühren. Dagegen werden reguläre Fahrzeuge mit hohen Steuern belegt.

Der Model 3 ist mit klarem Abstand das günstigste Modell von Tesla. Unternehmens-Chef Elon Musk setzt große Hoffnungen in das Fahrzeug, mit dem er den Massenmarkt erobern will. Dank dem Model 3 soll der Tesla-Konzern endlich profitabel werden.

Just left Zeebrugge, now Tilburg, then Tesla HQ in Amsterdam & Oslo tonight to review service in Norway. Exciting to see thousands of Model 3’s on their way to owners in Europe! pic.twitter.com/PeRo4jhiCB