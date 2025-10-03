DAX24.463 +0,2%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1737 +0,1%Öl64,61 +0,5%Gold3.863 +0,2%
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Lenovo Group

03.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lenovo Group gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 1,28 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,28 EUR -0,02 EUR -1,73%
Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:15 Uhr 1,9 Prozent auf 1,28 EUR. In der Spitze büßte die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,28 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,28 EUR.

Bei 1,68 EUR markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,390 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 USD.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 21,70 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

