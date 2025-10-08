Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group macht am Mittwochvormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Zuletzt ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 1,27 EUR.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1,27 EUR zu. Die Lenovo Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,30 EUR aus. Bei 1,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.000 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 32,64 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 USD belaufen.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,97 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 120,76 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Aktie aus.

