Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Kursentwicklung im Fokus

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag billiger

17.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 1,23 EUR.

Das Papier von Lenovo Group gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:17 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 1,23 EUR abwärts. Bei 1,23 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,25 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lenovo Group-Aktien beläuft sich auf 30.000 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 47,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lenovo Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,058 USD belaufen.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lenovo Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,129 USD fest.

Redaktion finanzen.net

