Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 1,29 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,0 Prozent auf 1,29 EUR zu. Die Lenovo Group-Aktie legte bis auf 1,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 1,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.120 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,058 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,16 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 19.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Lenovo Group-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,129 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

