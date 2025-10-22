Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt ging es für die Lenovo Group-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 1,25 EUR.
Um 15:43 Uhr rutschte die Lenovo Group-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 1,25 EUR ab. Der Kurs der Lenovo Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,23 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.023 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 26,00 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 49,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,390 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,058 USD je Lenovo Group-Aktie.
Lenovo Group gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lenovo Group mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 21,70 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Lenovo Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Aktie aus.
