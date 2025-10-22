Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Lenovo Group

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 1,23 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 1,23 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,24 EUR.

Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 48,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,390 HKD je Wertpapier.

Am 13.08.2025 lud Lenovo Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Lenovo Group möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

