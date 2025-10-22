Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Lenovo Group

DAX24.265 -0,3%Est505.661 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,26 +1,0%Gold4.092 -0,8%
Fokus auf Aktienkurs

22.10.25 09:22 Uhr

22.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 1,23 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 1,23 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,24 EUR.

Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 48,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 USD. Im Vorjahr erhielten Lenovo Group-Aktionäre 0,390 HKD je Wertpapier.

Am 13.08.2025 lud Lenovo Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Lenovo Group möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,129 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

