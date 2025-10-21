Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Dienstagvormittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Das Papier von Lenovo Group konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,0 Prozent auf 1,27 EUR.
Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,0 Prozent auf 1,27 EUR. Bei 1,28 EUR erreichte die Lenovo Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.000 Lenovo Group-Aktien umgesetzt.
Bei 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 24,37 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,83 EUR am 09.04.2025. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 52,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,390 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lenovo Group am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 146,97 Mrd. HKD gegenüber 120,76 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 30.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,129 USD je Aktie.
Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Datum
Rating
Analyst
05.09.2012
Lenovo Group overweight
Morgan Stanley
17.08.2012
Lenovo Group buy
Citigroup Corp.
22.06.2012
Lenovo Group neutral
Nomura
03.05.2012
Motorola Mobility equal-weight
Barclays Capital
07.02.2012
Lenovo Group neutral
Nomura
