Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag gefragt

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lenovo Group legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 1,25 EUR.

Das Papier von Lenovo Group konnte um 09:15 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 1,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,26 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 11.211 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,31 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,058 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lenovo Group 0,390 HKD aus.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,97 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 120,76 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,129 USD je Lenovo Group-Aktie.

