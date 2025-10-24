Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Lenovo Group am Vormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 1,27 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:16 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 1,27 EUR. Die Lenovo Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,27 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,27 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 3.000 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,44 Prozent würde die Lenovo Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,058 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Lenovo Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,97 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Lenovo Group möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,129 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

