LEWAG-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Insidertrade im Blick

Bei LEWAG kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 12.02.2025 wurden bei LEWAG Directors' Dealings erfasst. Die Publikation des Deals fand am 14.02.2025 statt. Sein Engagement in LEWAG ausgebaut, hat am 12.02.2025 Hesselbach, Jochen H., Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 600 Aktien zu je 20,00 EUR. Das Papier von LEWAG konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 4,20 Prozent auf 20,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von LEWAG nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 20,80 Prozent auf 30,20 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 190 LEWAG-Aktien. Aktuell ergibt sich für LEWAG eine Börsenbewertung in Höhe von 123,55 Mio. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 4.752.000 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 12.02.2025 statt. Die Führungskraft kaufte damals 50 LEWAG-Aktien zu jeweils 19,50 EUR.

Redaktion finanzen.net