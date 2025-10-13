Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin wird am Nachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 504,31 USD.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 504,31 USD. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 501,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 502,30 USD. Zuletzt wurden via New York 25.678 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 18,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,35 USD je Aktie ausschütten.

Am 22.07.2025 lud Lockheed Martin zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Lockheed Martin dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,95 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

