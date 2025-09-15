DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie tiefer: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Aktienkurs aktuell

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit Kursplus

16.09.25 20:24 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 476,26 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 476,26 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 478,11 USD. Mit einem Wert von 473,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 108.724 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,25 USD an. Gewinne von 29,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 410,11 USD erreichte der Anteilsschein am 23.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 13,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 12,75 USD an Lockheed Martin-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 13,35 USD.

Lockheed Martin ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 18,16 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,95 USD je Aktie in den Lockheed Martin-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Lockheed Martin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

mehr Analysen