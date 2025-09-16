Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Abend ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Lockheed Martin-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 474,70 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 474,70 USD an der Tafel. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 477,18 USD. Zwischenzeitlich weitete die Lockheed Martin-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 472,97 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 474,93 USD. Zuletzt wurden via New York 68.002 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Mit Abgaben von 13,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lockheed Martin-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 13,35 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 21,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins