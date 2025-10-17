DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
Kurs der Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zieht am Freitagabend an

17.10.25 20:23 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zieht am Freitagabend an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Lockheed Martin. Das Papier von Lockheed Martin konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 494,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
424,90 EUR -1,30 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lockheed Martin legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 494,92 USD. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 495,16 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 490,48 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.029 Lockheed Martin-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 617,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,72 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,35 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,91 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

