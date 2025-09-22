DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.281 -0,2%Nas22.561 -1,0%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1815 +0,1%Öl67,65 +1,6%Gold3.779 +0,9%
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Aktienentwicklung

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend mit Aufschlag

23.09.25 20:24 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lockheed Martin. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 481,77 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 481,77 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 485,73 USD. Mit einem Wert von 480,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 89.782 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 617,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,35 USD je Aktie ausschütten.

Am 22.07.2025 legte Lockheed Martin die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,16 Mrd. USD – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lockheed Martin 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lockheed Martin einen Gewinn von 21,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen