Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag im Plus

Kurs der Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 454,54 USD zu. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 455,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 450,52 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 76.465 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,25 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 26,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 10,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,35 USD je Aktie ausschütten.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Firefly Aerospace-Aktie springt am ersten Handelstag hoch: Erstkurs weit über Ausgabepreis - Milliardenbewertung

Belastungsfaktor für Palantir-Aktie: Pentagon sieht sich nach KI-Alternativen um

Lockheed Martin-Aktie tiefrot: Sonderbelastungen lassen Quartalsgewinn einbrechen