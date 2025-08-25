DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.270 ±-0,0%Nas21.479 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,51 -1,8%Gold3.385 +0,5%
Kurs der Lockheed Martin

Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag im Plus

26.08.25 16:10 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lockheed Martin Corp.
391,25 EUR 6,70 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 454,54 USD zu. Die Lockheed Martin-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 455,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 450,52 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 76.465 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,25 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 26,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 10,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,35 USD je Aktie ausschütten.

Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lockheed Martin-Gewinn in Höhe von 22,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

