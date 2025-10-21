Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lockheed Martin-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 504,32 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 504,32 USD. In der Spitze büßte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 490,50 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 493,52 USD. Zuletzt wurden via New York 83.591 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 617,25 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 410,11 USD. Dieser Wert wurde am 23.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Verlust von 18,68 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,37 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Am 22.07.2025 lud Lockheed Martin zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin 6,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,16 Mrd. USD im Vergleich zu 18,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,91 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.net

