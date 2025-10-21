Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagabend auf rotem Terrain

Kurs der Lockheed Martin

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lockheed Martin nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 491,36 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 491,36 USD. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 484,10 USD. Bei 493,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 224.790 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 617,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 20,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 19,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,37 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lockheed Martin am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,85 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,18 Prozent auf 18,16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lockheed Martin rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,91 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

