Einen Tag vor den Zahlen: Hedgefonds-Milliardär Daniel Loeb wettet auf PayPal

Im zweiten Geschäftsquartal ist der von Daniel Loeb gegründete Hedgefonds Third Point bei dem Bezahldienstleister PayPal eingestiegen. Das geht aus einem Investorenbrief hervor. "Wir haben eine Long-Position aufgebaut", so der Milliardär.

"Marktbeherrschende Stellung"

Zur Begründung nannte der Investor insbesondere die Vormachtstellung des Unternehmens auf dem Bezahlmarkt. "Mit 237 Millionen aktiven Accounts und 19 Millionen Händlern, die online den bekannten PayPal-Checkout-Button nutzen, nimmt PayPal eine marktbeherrschende Position mit einem 10-fachen Skalenvorteil gegenüber den Mitbewerbern ein", heißt es in der Mitteilung an Third Point-Investoren.

Dabei traut der Hedgefonds PayPal offenbar zu, mit den Großen der Techbranche mithalten zu können. "Wir sehen Parallelen zwischen PayPal und anderen erstklassigen Internet-Plattformen wie Netflix und Amazon". Speziell verwies der Milliardär auf "hohe und steigende Marktanteile, ungenutzte Preisgestaltungsmöglichkeiten und ein erhebliches Potenzial beim Ausbau der Margen".

PayPal-Aktie mit massivem Aufwärtspotenzial?

Am Mittwoch wird PayPal über seine Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal berichten. Und glaubt man Daniel Loeb, dürften Anleger eine positive Überraschung erleben. "Wir prognostizieren ein über dem Konsens liegendes EPS-Wachstum, das die Aktien innerhalb der nächsten 18 Monate auf 125 US-Dollar steigen lässt", prognostiziert der Hedgefonds-Milliardär.

Dabei sind die Erwartungen der Experten bereits jetzt hoch: 36 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,564 US-Dollar nach 0,460 US-Dollar je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz hofft der Markt auf ein kräftiges Plus von mehr als 21 Prozent auf 3,81 Milliarden US-Dollar.

"PayPal hat gerade erst die Oberfläche bei der möglichen Preisgestaltung angekratzt", so Loeb in seiner Mitteilung. Das Unternehmen habe sich vor Kurzem von einem einheitlichen Ansatz für Händlerverträge zu einem dynamischen Preismodell verlagert, das den Mehrwert einer wachsenden Produktpalette widerspiegele.



