Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 2,35 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 2,35 USD. In der Spitze fiel die Lucid-Aktie bis auf 2,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.324.236 Lucid-Aktien.

Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 88,30 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,94 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 235,05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 172,74 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,438 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

