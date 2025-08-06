Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 2,20 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 2,20 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 2,22 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.910.056 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,59 Prozent. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 11,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 05.08.2025. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 259,43 Mio. USD im Vergleich zu 200,58 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lucid am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,915 USD je Lucid-Aktie.

