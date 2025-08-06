Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 2,15 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 2,15 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 2,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,17 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.529.360 Stück gehandelt.

Am 27.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 106,29 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,94 USD am 16.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 259,43 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,58 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 10.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -0,920 USD je Aktie aus.

