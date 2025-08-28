Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Lucid

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 2,02 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 2,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 2,02 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 1.683.251 Stück.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 112,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 4,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lucid veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 259,43 Mio. USD im Vergleich zu 200,58 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,915 USD je Lucid-Aktie.

