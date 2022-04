Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag in Rot

Um 16:22 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 7,35 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,32 EUR. Mit einem Wert von 7,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.414.516 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,37 EUR markierte der Titel am 08.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,82 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 28,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,79 EUR an.

Am 03.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,83 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird am 03.03.2022 erwartet. Am 16.03.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,595 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images