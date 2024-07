Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 5,81 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 5,81 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.885.123 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 9,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2023). Gewinne von 64,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 5,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,44 Prozent.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,277 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,00 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR gegenüber -0,39 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Handel in Frankfurt: MDAX leichter

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa macht Jens Fehlinger zum CEO von Swiss - Eurowings wendet Streik auf Mallorca ab