Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 5,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 5,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 447.006 Lufthansa-Aktien.

Bei 9,58 EUR erreichte der Titel am 04.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 5,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 3,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,277 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 8,00 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,02 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Lufthansa dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,17 EUR je Lufthansa-Aktie.

