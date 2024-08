Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,78 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,78 EUR abwärts. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 5,69 EUR. Bei 5,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 259.421 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 36,03 Prozent niedriger. Am 12.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,60 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,25 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR gegenüber -0,39 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,974 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

