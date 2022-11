Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Um 04:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,96 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.050.781 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 32,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,69 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.068,00 EUR – ein Plus von 213,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 3.211,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Am 02.11.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,313 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa und VC verhandeln über Tarife bei Eurowings Discover - Reaktivierung von Airbus A380

Lufthansa-Aktie tiefer: Lufthansa überprüft Iran-Flüge - Bernstein hebt Ziel für Lufthansa an - Lufthansa-Technik baut A320 zum Wasserstoff-Reallabor um

Lufthansa-Aktie gibt Gas: Lufthansa im 3. Quartal mit höherem Gewinn als erwartet - Umsatz nahezu verdoppelt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images