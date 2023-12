Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Vormittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 8,18 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 8,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.015.313 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,50 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 20,34 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,86 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,54 EUR je Aktie belaufen.

