Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Lufthansa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 6,11 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 6,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,10 EUR aus. Bei 6,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.660.364 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,51 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,88 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,240 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,876 EUR fest.

